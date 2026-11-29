面對一度領先17分的溜馬，公牛在第四節展開猛烈反撲，最後1分鐘雙方4度交換領先，布澤利斯（Matas Buzelis）不僅於終場前55.1秒上演一次高難度的切入上籃一舉超前比分，隨後更在防守端干擾對手出手，幫助公牛以108比107驚險勝出，取得近期3連勝。

公牛此役難以完整陣容出賽。除了新秀威爾森（Caleb Wilson）持續缺陣，當家後衛吉迪（Josh Giddey）也在開賽前因右腳踝痠痛臨時退出比賽，這是他本季首度缺席。

吉迪的缺陣讓公牛少了一名重要的進攻組織者，但其他球員仍成功分擔責任，尤其布澤利斯在決勝時刻的表現，展現年輕球員逐漸成熟的一面。布澤利斯此役攻下全隊最高22分，成為公牛逆轉的最大功臣。

希爾德（Buddy Hield）貢獻19分8助攻，瓊斯（Tre Jones）同樣拿下19分，史密斯（Jalen Smith）9分12籃板。

比賽開局，溜馬迅速掌握進攻節奏，第一節中段打出一波16比0的猛烈攻勢，讓公牛陷入苦戰，一度建立多達17分的領先優勢。儘管公牛試圖追趕，溜馬上半場結束仍以58比50取得8分優勢。

進入下半場，公牛持續透過團隊進攻縮小差距，但溜馬並未輕易讓出主導權，前三節打完仍以84比78領先6分。第四節成為整場比賽的關鍵轉折。公牛逐漸提升防守強度，透過積極抄截與快速反擊製造得分機會，讓原本握有領先優勢的溜馬開始感受到壓力。

終場前約4分鐘，霍金斯（Jordan Hawkins）成功抄截後完成得分，幫助公牛取得自第一節開局以來的首次領先，也讓主場氣氛瞬間沸騰。不過，溜馬並未就此放棄，雙方隨後進入白熱化的拉鋸戰，尤其最後1分鐘內，兩隊竟然4次交換領先，比賽勝負充滿懸念。

最關鍵的一次進攻出現在終場前55.1秒，布澤利斯持球切入禁區，面對防守球員的阻擾，他在空中巧妙換手過人，利用指尖挑籃將球送進籃框，幫助公牛重新取得領先。布澤利斯隨後更在防守端做出重要貢獻，成功干擾奈史密斯（Aaron Nesmith）的出手，影響球的飛行彈道，驚險守住勝利。

溜馬陣中的奈史密斯與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）各攻下19分，托平（Obi Toppin）15分，祖巴茲（Ivica Zubac）繳出14分、16籃板的雙十成績。溜馬吞下近7場比賽的第6敗，客場更苦嚐5連敗。