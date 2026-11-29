「靠背靠」出賽的76人隊，今天碰火箭隊三大球星安比德（Joel Embiid）、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和布朗（Jaylen Brown）同時缺陣，只有馬克西（Tyrese Maxey）獨撐下打得辛苦，全場最多落後達42分，讓主場的火箭寫下131：93大勝。

昨天擊敗溜馬隊的76人，確定拿到NBA盃的8強門票，球團也宣布三大球星和重要替補前鋒韋德（Dean Wade）今天比賽都不會上陣，這也是本季組成四大球星同隊的76人，首度有三名主戰球星同場免戰。

火箭把握費城勁旅戰力缺口，首節在杜蘭特（Kevin Durant）14分發揮下就取得36：26領先，第二節開始也一路維持優勢，第四節最多領先更達到42分，3連勝拿得愜意。

火箭今天團隊共傳出36次助攻，先發五人在內共6人得分兩位數，森根（Alperen Sengun）攻下21分是全場最高，湯普森（Amen Thompson）20分，史密斯（Jabari Smith Jr.）17分，杜蘭特16分。

76人開賽三分球5投4中，一度還能和火箭抗衡，但接續29投只再命中5球，命中率只剩2成6，吞下本季最慘敗仗。獨撐大局的馬克西17分已是76人最高，埃奇庫姆（VJ Edgecombe）和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）各14分。