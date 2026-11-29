雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天攻下34分8助攻，生涯總得分正式突破1萬4000分大關，同時他僅花549場比賽就達成這項里程碑，成為NBA史上第6快達此成就的球員，得分累積速度甚至超越許多傳奇巨星。

根據統計，亞歷山大在對公鹿的比賽中，正式跨越生涯1萬4000分門檻，而且只用了549場例行賽，就達成這項里程碑。

放眼NBA歷史，過去只有5名球員以更快速度累積到1萬4000分，分別是詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、杜蘭特（Kevin Durant）以及艾佛森（Allen Iverson）。

不過即便亞歷山大奮力飆分，但作客密爾瓦基的雷霆因為第三節的崩盤，最終以111比119爆冷輸球。傷兵滿營的雷霆持續面臨難題，已經苦吞4連敗，也是最近10場比賽的第8敗。

雷霆前兩節取得6分領先優勢，不過第三節公鹿在韋爾（Kel'el Ware）和伯瑞斯（Brayden Burries）聯手轟下18分的帶動下，單節豪取34分，加上雷霆三分球8投僅1中，公鹿翻轉戰局反而超前兩位數分差。

韋爾和傑恩（Ousmane Dieng）這兩位板凳戰將又在第四節發飆合砍19分，公鹿團隊命中率衝到56.2%，亞歷山大這一節僅得3分，最終還是無力回天。

除了亞歷山大外，米契爾（Ajay Mitchell）獲得24分6助攻4籃板，卡盧索（Alex Caruso）13分4助攻3籃板。

公鹿韋爾展現驚人效率，16投12中狂砍賽季新高30分，外加13籃板；羅林斯（Ryan Rollins）28分6助攻4籃板，其中20分出現在上半場。伯瑞斯20分7籃板5助攻。