籃網隊今天在藍道（Julius Randle）、波特（Michael Porter Jr.）發揮下，上半場就領先黃蜂隊27分，但大幅領先差點花光，第四節最後2分鐘的得分荒讓戰局差點翻轉，最終驚險守住黃蜂最後一擊機會，才驚險以118：116收下客場勝利，也賞給黃蜂7連敗。

波特今天第一節就攻下16分，帶動團隊首節39：21攻勢，第二節最多領先達到27分，半場打完也握有73：50優勢。

黃蜂在史坦巴赫（Hannes Steinbach）第三節發揮下一度追到6分差，第四節尾聲最後2分鐘還落後11分下，更打出一波9：0反撲，且最後3.5秒還握有球權，但黃蜂暫停後由已經攻下37分的懷特（Coby White）將球推進到前場，時間終了前他和籃網夏普（Day'Ron Sharpe）在中場附近發生肢體碰觸，在裁判並未響哨下時間走完，黃蜂連最後一擊的出手機會也沒有。

主場球迷尖叫聲中，黃蜂總教練李（Charles Lee）向裁判抗議要犯規也未果，裁判在球迷噓聲下離開球場。

懷特今天攻下全場最高37分，讀秒階段還賞出關鍵火鍋；里德（Naz Reid）貢獻27分，菜鳥史坦巴赫貢獻10分、10籃板，仍無助球隊止敗。

籃網以藍道28分最高，波特23分，夏普19分、12籃板。