魔術隊今天靠卡特（Jevon Carter）上半場繳出完美表現，半場打完就取得30分領先，下半場也保持優勢，以116：91擊敗少了當家球星戴維斯（Anthony Davis）的巫師隊。

卡特今天攻下本季新高17分，全部集中在上半場，助隊第二節打出38：17猛攻，帶著68：38進入下半場，加上巫師第三節初陷入得分荒，讓魔術以大比分終止連敗。

魔術全場三分球38投18中，命中率高達4成7，華格納（Franz Wagner）攻下全場最高23分，板凳出發的達席爾瓦（Tristan da Silva）貢獻6記三分彈在內的22分，上半場6投6中的卡特也挹注17分。

華格納攻下全隊最高分 路透

巫師今天進攻狀態不佳，第二節在選秀「狀元」迪班薩（AJ Dybantsa）外線破網後雖追到33：49，但接續就沒有任何投籃命中，直到第三節7分53秒薩爾（Alex Sarr）投進三分彈，才終結巫師超過10分鐘的進球荒。

身為巫師「得分王」的戴維斯，今天因病缺陣，團隊只投進28球寫下本季新低，楊恩（Trae Young）的19分已是全隊最高，迪班薩雖攻下16分但16投僅5中，庫里巴利（Bilal Coulibaly）15分。