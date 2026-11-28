一度落後多達21分，獨行俠卻在終場前靠著19歲少主佛雷格（Cooper Flagg）連續挺身而出，上演令人驚嘆的逆轉秀！

佛雷格此戰不僅狂轟34分，更繳出7籃板、8助攻、5抄截、4阻攻的全能數據，他在最後不到2分鐘接連命中關鍵球，帶領獨行俠以113比109逆轉鳳凰城太陽，以4戰全勝之姿結束NBA盃分組賽，取得淘汰賽主場優勢。獨行俠近期也將連勝推進到5場。

根據統計，自1973-74年賽季開始正式記錄抄截數據以來，佛雷格成為史上最年輕單場至少攻下30分、5籃板、5助攻及5抄截的球員。

太陽當家球星布克（Devin Booker）全場攻下31分，試圖率領球隊守住勝利，但在最後幾次關鍵進攻中未能延續得分手感，讓獨行俠找到逆轉機會。

比賽最後階段，佛雷格幾乎憑藉一己之力改變戰局。終場前1分24秒，佛雷格先在距離籃框16呎的位置命中跳投，幫助獨行俠將比分追至105比106。接著布克在外線出手三分球未能命中，獨行俠把握機會再度發動進攻，佛雷格於終場前56秒完成補籃，幫助球隊以107比106超前比分。

太陽隨後試圖由布克發動反擊，但他在16呎距離的跳投再次失手；終場前22.6秒，佛雷格再度展現出色的個人進攻技巧，利用轉身跳投命中，幫助獨行俠將比分擴大至109比106，取得3分領先。

短短不到1分鐘內，佛雷格接連完成補籃與轉身跳投，成為獨行俠逆轉勝的最大功臣，也充分展現他在決勝時刻敢於承擔進攻責任的特質。隨後克里斯提（Max Christie）站上罰球線，穩穩命中2記罰球，讓獨行俠5分領先優勢。

不過，太陽仍沒有放棄。布克在終場前5秒命中三分球，將比分追至109比111，讓比賽再度出現懸念。但克里斯提把握最後的罰球機會，再次兩罰俱中，將比分鎖定在113比109，成功替獨行俠守住勝利。

除了佛雷格的驚人表現，克里斯提與馬歇爾（Naji Marshall）也在厄文（Kyrie Irving）未上陣的情況下把握表現機會。克里斯提有16分進帳，馬歇爾則拿到14分。

太陽先前結束一趟客場之旅，期間5戰拿下4勝，原本希望回到主場延續贏球氣勢，卻在這場NBA盃關鍵戰役中遭到逆轉。布里吉斯（Miles Bridges）得到13分，格里斯佩（Collin Gillespie）14分9籃板3助攻，布魯克斯（Dillon Brooks）12分。