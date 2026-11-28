湖人在NBA盃分組賽一度領先20分的情況下慘遭馬刺逆轉，無緣挺進8強的同時，賽後更爆發意外衝突。

當家球星唐西奇（Luka Doncic）賽後疑似因不滿比賽表現，走向球員通道時將護肘直接丟向場邊觀眾，結果引發球迷不滿，雙方出現衝突，隊友范德比爾特（Jarred Vanderbilt）也加入其中，最後必須由現場保全介入才避免事態進一步擴大。

這場比賽原本是湖人相當有機會拿下的勝利。球隊上半場一度取得多達20分領先，卻在第三節遭到馬刺猛烈反撲，原本掌握的優勢逐漸消失，最終以3分之差落敗，確定無緣NBA盃8強淘汰賽。

聯盟得分王唐西奇此役攻下全場最高31分，外加6籃板、8助攻，但外線手感極為低迷，三分球13投僅1中，而且只獲得3次罰球機會。

眼看球隊從大幅領先到遭對手翻盤，唐西奇賽後顯然相當失望。當終場哨音響起後，他沿著場邊走向球員通道，途中順勢將手上的護肘朝觀眾席方向丟出，結果護肘飛向一名坐在場邊的年長女性球迷。

事實上，唐西奇過去就曾在比賽結束後，將個人使用的護具送給球迷，即使在客場出賽也不例外，因此將護肘拋向觀眾席，本身並不是罕見舉動。

然而，這次引發爭議的原因，在於唐西奇丟出護肘的方式。報導指出，他並非像一般贈送紀念品時那樣輕拋，而是以較為直接且快速的方式，將護肘朝著一名疑似正在對他叫囂的年長女性丟去。

這個舉動讓現場球迷相當不滿，也讓原本只是賽後離場的過程，突然演變成緊張場面。

唐西奇隨後返回現場，試圖取回護肘，並從該名女性身旁的同行者手中拿回物品。不過，這名女性的同行球迷顯然對唐西奇先前的動作感到不悅，雙方因此發生爭執。過程中，球迷甚至伸手推了唐西奇一把，場面一度緊張。

眼看隊友與場邊觀眾發生肢體接觸，湖人前鋒范德比爾特立即上前協助，試圖保護唐西奇，卻也讓雙方對峙氣氛更加緊繃。所幸現場保全人員及時介入，將相關人士隔開，避免衝突持續擴大。

賽後談到當時發生的狀況時，唐西奇表示：「我只是像幾乎每場比賽一樣，把護腕丟給球迷。後來我聽說那名女性不想要，所以我就回去把護腕拿回來，結果她旁邊的男子突然推了我一把，之後我就把護腕送給其他人了。」