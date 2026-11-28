馬刺隊今天在NBA盃分組賽最後一戰，於最多20分落後的情況下逆轉湖人隊，連續兩年挺進到淘汰賽，全場進帳25分、16籃板、4抄截的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）賽後表示，這一場比賽是馬刺本季至今最棒的一場勝利，但也充分感受到全新湖人的強大。

馬刺與湖人今天進行NBA盃晉級關鍵戰，加上另外一場拓荒者隊與勇士隊之戰也牽動著晉級局勢的情況下，讓兩場比賽都成為外界關注焦點。最終馬刺以3分差距逆轉湖人，拓荒者則是以22分差大勝勇士，在兩隊戰績相同的情況下，在比較對戰後由拓荒者贏得分組第1，至於馬刺則是以西區最佳的分組第2名取得外卡。

談到今天與湖人之戰，一度落後對手達到20分，但最終卻成功逆轉戰局，溫班亞瑪賽後也稱讚團隊表現，「這是我們賽季至今最棒的一場勝利，尤其我們展現了值得肯定的團隊精神，我喜歡隊友回應比賽的方式。」

對於與新生湖人得首度對決，溫班亞瑪也直言，在開季前並不知道這支湖人會有多好，但經過這一戰充分感受到對手的競爭力，「賽季剛開始的時候，我不確定這支湖人到底有多少實力，但現在看他們確實是一支強隊。」

儘管今天最終由馬刺帶走勝利，但湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也直言，球隊已經成功限制住溫班亞瑪的破壞力，「我們今天對他的防守是不錯的，他出手了25次只得到了25分。馬刺是目前西區戰力的標竿，這場比賽對我們來說是一次很好的考驗。」

而今天與溫班亞瑪在場上對位的凱斯勒（Walker Kessler）則說：「他是一名非常出色且能力獨特的球員，面對這樣的對手，我的目標就是盡可能讓他打得不舒服，給他製造困難。」