前NBA球星提格在《Club 520》播客節目中談到費城76人的老將詹姆斯（LeBron James），他提到：「詹姆斯現在雖然再也過不了任何人了，但依然非常強壯，他也開始善用空切的能力做出貢獻。」

提格指出：詹姆斯已無法再穩定地靠第一步過掉防守者，雖然這句話看似貶低，但實則為讚賞這位四屆NBA總冠軍得主的能力。這位41歲的76人隊球星懂得調整了自己的比賽方式，在不需時刻持球的情況下，找到了影響進攻的不同途徑。

詹姆斯本季已不再需要扛起得分重擔，改讓隊友馬克西（Tyrese Maxey）、安比德（Joel Embiid）和布朗（Jaylen Brown）承擔更多進攻責任。他憑藉經驗與組織能力為隊友創造機會，其中提格對詹姆斯空切能力的觀察，點出了這項轉型的另一個關鍵：在不再過度依賴運球突破防守者的情況下，詹姆斯能利用自己的體型與力量，在防守重心被持球者吸引時找到空檔。

從數據也反映了這一點，詹姆斯本季出賽15場，場均貢獻17.1分、6.9籃板、6.9助攻，投籃命中率達48.5%。他上季在湖人隊場均為20.9分，而在2024-25賽季則為24.4分。得分下降不代表他失去了能力，而是他對於何時接管比賽變得更加精挑細選，並運用自己的籃球智商與傳球視野，讓全隊都參與到進攻之中。