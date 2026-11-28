在當家球星柯瑞（Stephen Curry）還要繼續休兵的情況下，勇士團隊進攻再度陷入大麻煩！今天NBA盃分組賽面對拓荒者，勇士首節24投僅4中，單節只拿11分，開賽不久就陷入多達36分的巨大落後。儘管下半場一度將差距縮小至10分，最終仍以94比116慘敗。

拓荒者靠著這場22分大勝，加上馬刺擊敗湖人，最終成功搶下NBA盃分組第一，晉級8強淘汰賽。

阿夫迪亞（Deni Avdija）此役攻下26分8籃板，卡瑪拉（Toumani Camara）20分8籃板，替補出發的韓德森（Scoot Henderson）也有18分進帳。明星後衛里拉德（Damian Lillard）因右小腿緊繃缺席。

勇士方面，新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）攻下全隊最高18分，梅爾頓（De'Anthony Melton）17分7籃板，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）16分4籃板4助攻。

拓荒者接下來將於12月5日在主場迎戰灰熊，爭奪晉級NBA盃4強的資格。另外三個組合分別是獨行俠對馬刺、活塞對塞爾蒂克、老鷹對76人。