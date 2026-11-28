馬刺克服上半場三分球12投2中的低迷手感，靠著第三節火力爆發扭轉全場一度落後20分的巨大劣勢，靠著卡瑟爾（Stephon Castle）終場前43.4秒轟進關鍵三分球取得6分領先，即便里夫斯回敬外線，馬刺仍是在歷經苦戰後以99比96驚險勝出。

馬刺贏球後和拓荒者在NBA盃C組都是3勝1敗，但由於拓荒者先前擊敗馬刺，因此取得分組第一，馬刺則以得失分+51壓過灰狼的+34，獲得外卡資格。至此，NBA淘汰賽8支球隊全出爐，分別是6個分組龍頭活塞、76人、老鷹、獨行俠、灰熊、拓荒者，外卡則是塞爾蒂克和馬刺。

為了這場NBA盃的西區雙強之爭，兩隊主力傷兵里夫斯（Austin Reaves）、福克斯（De'Aaron Fox）與哈波（Dylan Harper）全都回歸。唐西奇開賽展現絕佳手感，單節獨拿14分，帶動湖人火力四射拉開兩位數分差，反觀馬刺前10次外線出手全落空，導致他們進攻陷入大麻煩，第二節一度落後多達20分。

然而易籃再戰後，悶到底的馬刺攻守兩端全面甦醒，防守端迫使湖人命中率低至25%，單節僅拿14分，進攻端更是找回自信，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和卡瑟爾合砍16分，帶領馬刺一口氣將比分扳平。

溫班亞瑪和卡瑟爾兩人第四節再度聯手拿下17分，馬刺單節砍進5記三分球，團隊命中率超過5成，在比賽還剩下不到5分鐘內取得8分領先。眼看要被對手一波帶走，里夫斯突然連進兩記三分球，又把湖人拉回競爭行列。

溫班亞瑪、哈波接下來合得7分，卡瑟爾還在剩下43.4秒砍進三分球，馬刺拉開6分領先；雖然里夫斯又轟進三分球，但在時間所剩有限情況下，湖人還是無力回天。馬刺下半場找回外線準星，三分球17投8中，成了球隊逆轉關鍵。

溫班亞瑪攻下25分16籃板4抄截2阻攻，但8罰僅3中，個人開季以來最差表現；卡瑟爾15投10中拿到全隊最高26分，外加9助攻4籃板。哈波首度替補出賽，獲得14分4籃板3助攻，福克斯12分5籃板。

唐西奇雖然得到31分8助攻6籃板3抄截，但三分球13投僅1中；里夫斯三分球9投5中拿下21分8籃板，但也出現7次失誤。凱斯勒（Walker Kessler）10分13籃板4助攻。湖人下半場命中率從51.2%大幅跌到35.6%，全場三分球42投12中，命中率不足3成，還低於馬刺。

馬刺贏球後，戰績提升到16勝4敗，壓過湖人奪回西區龍頭王座，也追平東區王者76人。