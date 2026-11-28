少了愛德華（Anthony Edwards）與小鮑爾（LaMelo Ball）兩大後場主力，灰狼仍在第三節一度完成逆轉，但決勝節還是擋不住灰熊的猛烈攻勢。灰熊靠著考沃德（Cedric Coward）攻下22分，以及第四節開局一波21比6的攻勢重新掌握戰局，最終以114比109擊敗灰狼，成功拿下NBA盃西區B組龍頭，近期9場比賽更豪取8勝。

灰熊此役展現均衡的進攻火力，除了考沃德拿下全隊最高22分，替補後衛史莫爾（Javon Small）也攻下追平個人本季新高的19分，傑洛姆（Ty Jerome）貢獻18分，史班瑟（Cam Spencer）則有16分進帳，成為球隊贏球的重要功臣。

灰狼方面，多森姆（Ayo Dosunmu）攻下全場最高27分，另送出8次助攻，扛起球隊主要進攻責任。庫明加（Jonathan Kuminga）19分，替補出發的海蘭德（Bones Hyland）拿下16分。前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）此役也受到犯規困擾，攻下13分後便犯滿離場。值得注意的是，他在前3場比賽合計狂轟91分。

比賽上半場，灰熊一度建立多達14分的領先優勢，但灰狼並未因此放棄。進入第三節後，灰狼突然提升攻防強度，打出26比11的猛烈攻勢，一舉以76比72反超比分。

然而，灰熊在第四節重新奪回比賽主導權，考沃德與史班瑟聯手貢獻7分，帶領球隊在該節開局打出21比6攻勢，在剩下不到7分鐘時取得99比87的12分領先。

灰狼隨後展開最後反撲，多森姆連續完成2次抄截並快攻上籃，讓球隊在終場前31秒追至105比109，只剩4分差距，可惜灰熊成功守住領先，沒有再給對手逆轉機會。

灰狼此役另一項致命問題是罰球命中率，全場23罰僅14中，白白浪費9次得分機會。事實上，灰狼賽前罰球命中率只有69.6%，已經是全聯盟最差，這場比賽再次暴露球隊在罰球線上的不穩定。