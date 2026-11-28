今年休賽季洛杉磯湖人不惜掏空未來選秀資產、重金網羅中鋒凱斯勒（Walker Kessler），一度被外界普遍視為一筆「溢價過高」的豪賭。然而隨著新賽季開打，這筆操作不僅徹底打臉質疑聲浪，更成為湖人目前以15勝3敗驚人戰績關鍵拼圖。

這筆重磅交易的幕後推手，正是當家球星唐西奇（Luka Dončić）。唐西奇近日接受《ESPN》專訪時透露，早在賽季一結束，他便親自與球隊總裁兼總經理佩林卡（Rob Pelinka）會面，明確要求球隊引進凱斯勒。「我在賽季結束後就告訴他們，我想要凱斯勒，」唐西奇表示：「他上季幾乎沒打，明顯被雪藏了；但回想前幾年與他交手的經驗，要在他面前得分真的很難，他能護框也能主宰禁區。當我聽說球隊確定要網羅他時，我真的非常開心。」

為了滿足當家王牌的願望並提升戰力，湖人付出了高昂的代價，不僅送出2031與2033年的無保護首輪選秀權，外加2028與2030年的無保護首輪互換權，隨後更呈上一紙4年1.3億美元的延長合約。考量到凱斯勒上季因肩盂唇撕裂幾乎報銷，且自新秀年後單季出賽從未超過64場，《CBS Sports》記者昆恩當時僅給出「C+」的平庸評價。

不過，凱斯勒用開季首月的宰制級表現打臉了所有人的質疑。場均能攻下14分、10.8籃板、1.1抄截與2.1阻攻，整體投籃命中率高達66.9%。進階數據更顯現出凱斯勒無法取代的戰術價值。開季至今，當凱斯勒在場上的530分鐘裡，湖人的淨效率值（Net Rating）高達驚人的+12.2；一旦他下場休息，球隊淨效率值便在339分鐘內暴跌至-0.7。

凱斯勒在禁區的強大能力，徹底改變了湖人的防守體系。隊友們深知身後有這道最可靠的最後防線，外圍防守者得以採取更具侵略性的壓迫策略，這讓湖人本季製造對手失誤率（18.5%）高居聯盟第一。開季前外界曾高度擔憂唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）組成的後場防線會成為球隊漏洞，但在凱斯勒的加持下，湖人目前防守效率值（112.4）高居聯盟第11位，完全足以支撐起唐西奇場均36.6分所領銜的恐怖進攻火力。