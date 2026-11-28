面對塞爾蒂克，老鷹一度落後多達15分，卻在第三節末段打出20比4攻勢扭轉戰局，最後靠著亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）在決勝時刻連拿4分，在客場以87比86險勝。

老鷹豪取近期的5連勝，同時他們在NBA盃分組賽與塞爾蒂克同以3勝1敗作收，更憑藉直接對戰勝出，挺進淘汰賽；至於塞爾蒂克則是以得失分+67優勢，獲得外卡。

老鷹主力強森（Jalen Johnson）攻下全隊最高24分，亞歷山大-華克拿到20分。

比賽最後54.3秒，亞歷山大-華克成功突破上籃，打破雙方平手僵局，隨後又在剩下2.6秒時穩穩罰進2球，幫助老鷹取得4分領先，幾乎提前鎖定勝局。儘管懷特（Derrick White）在終場蜂鳴器響起時命中三分球，仍無法改變比賽結果，最終老鷹以1分差距驚險勝出。

老鷹下半場防守表現尤其出色，讓塞爾蒂克最後兩節合計只得到35分。綠衫軍全場投籃命中率僅41%，更發生多達26次失誤，成為遭到逆轉的重要原因。

其中，泰托姆（Jayson Tatum）雖然得到20分，但第四節完全沒有得分，甚至在終場前3.8秒、球隊僅落後2分時發生致命失誤，錯失追平或逆轉的機會。懷特獲得13分，克塔（Neemias Queta）繳出11分22籃板的雙十成績，其中籃板數更創下個人生涯新高。

有別於老鷹的連勝氣勢，塞爾蒂克吞下近6場比賽的第5敗，戰績降至12勝7敗。