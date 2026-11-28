2026–27賽季NBA年度最有價值球員（MVP）戰局在開季首月掀起激烈火花，聖安東尼奧馬刺中鋒溫班亞馬（Victor Wembanyama）與洛杉磯湖人核心唐西奇（Luka Dončić）雙雙繳出震撼聯盟的數據，強勢霸佔各大賭盤領跑位置。不過，就在外界目光全聚焦於這組西區雙雄的激烈競爭時，曾效力奧克拉荷馬雷霆的費爾頓（Raymond Felton）卻公開發聲，表態力挺衛冕MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），認為他依然具備完成連霸的絕對實力與王牌地位。

從賽場數據與戰績影響力來看，溫班亞馬與唐西奇確實打出了令人難以忽視的統治級開局。溫班亞馬本季在攻防兩端全面進化，場均貢獻30.7分、12.5籃板與碾壓全聯盟的3.8次阻攻，憑藉禁區嚇阻力與進攻效率成功衝上MVP賠率榜首。

而獨挑大樑的唐西奇則化身聯盟最強得分機器，場均狂轟全聯盟最高的36.6分、7.7助攻、6.6籃板，率領湖人在西區名列前茅，兩人不僅在數據榜上互別苗頭，更在NBA盃小組賽直接交鋒，讓本季MVP爭奪戰從開季就充滿火藥味。

相較於雙雄的強勢衝擊，雷霆開季因團隊傷兵困擾導致戰績起伏，連帶讓亞歷山大的MVP賠率暫居下風，但他個人的競技狀態未減，本季場均依舊能攻下32.1分、4.1籃板與4.7助攻，近期火力更持續加溫。

費爾頓近日在個人參與的播客節目《To The Baha》中，便針對這場MVP論戰提出不同視角，他訪到「當下狀態火熱」與「聯盟第一人」的本質差異——費爾頓強調，溫班亞馬確實打出了開季以來最耀眼的賽季表現，但若論誰才是當今籃壇真正的世界最佳球員，答案依然非亞歷山大莫屬，以此力挺老東家一哥在漫長賽季中重返MVP寶座。