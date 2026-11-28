開賽不到多久就落後16分，3名先發主力又因傷缺陣，底特律活塞卻靠著板凳奇兵上演精彩逆轉。今天NBA盃分組賽面對密爾瓦基公鹿，活塞在首節陷入苦戰，總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）甚至一口氣撤下所有先發球員，沒想到替補陣容成功扭轉戰局，全場合力攻下60分，最終以113比98擊敗公鹿，並以3勝1敗奪下東區A組龍頭，取得淘汰賽主場優勢。

活塞此役面臨嚴重傷兵問題，當家球星康寧漢（Cade Cunningham）因右膝肌腱病變連續缺席第2場比賽，近5場已經缺陣3場。此外，杜倫（Jalen Duren）因腿筋傷勢、羅賓森（Duncan Robinson）因股四頭肌傷勢，雙雙持續高掛免戰牌，讓活塞一口氣少了3名先發主力。

比克斯塔夫賽前談到康寧漢傷勢時強調，球團目前最重要的任務是確保這位明星後衛的長期健康，而不是急著讓他重返球場。

「我們正盡最大努力保護他。我們知道他有多麼渴望上場比賽，但更重要的是讓傷勢真正恢復，」比克斯塔夫表示，「球季還很漫長，我們不希望傷勢反反覆覆，所以想給他多一點時間休養。」

比克斯塔夫先前也坦言，康寧漢正受到不少健康問題困擾。由於新賽季才進入第1個完整月份，活塞決定採取謹慎態度，避免膝傷影響他後續的出賽狀況。

缺少康寧漢之後，活塞必須更加倚賴詹金斯（Daniss Jenkins）與喬伊（Isaiah Joe）等球員分擔後場進攻責任。

不過，活塞開賽後卻完全找不到節奏，公鹿迅速打出19比3攻勢，取得16分領先。比克斯塔夫見狀立即撤換全部先發球員，改由替補陣容上場應戰，結果意外收到奇效。

活塞替補群不僅逐漸追回比分，更在第二節打出15比2攻勢，一度反超公鹿。進入第三節，活塞進攻全面爆發，單節狂轟42分，共有8名球員參與得分。詹金斯更在該節終了前命中壓哨三分球，幫助活塞以90比78帶著12分優勢進入決勝節。

第四節中段，場上還出現火爆插曲。公鹿中鋒透納（Myles Turner）將球砸向活塞前鋒湯普森（Ausar Thompson）的背部，雙方隨即發生衝突，裁判與教練趕緊介入，最後兩人都被吹判技術犯規。

這段衝突並未打亂活塞節奏，反而讓球隊持續透過快攻與灌籃擴大優勢。活塞下半場共攻下64分，9名球員有得分進帳，徹底壓制公鹿。

喬伊此役攻下全隊最高22分包含5記三分球，替補的里德（Paul Reed）與哈克利斯（Elijah Harkless）各貢獻14分，全隊共有7人得分達雙位數。活塞板凳合計轟下60分，甚至超越先發陣容的53分，成為逆轉最大功臣。

公鹿方面，新秀伯瑞斯（Brayden Burries）拿下23分，赫洛（Tyler Herro）貢獻20分，但球隊在首節取得大幅領先後未能維持優勢，最終仍以15分差距吞敗。

活塞靠著這場勝利，以3勝1敗拿下NBA盃東區A組第一，憑藉優於暴龍與魔術的得失分差優勢，確定取得淘汰賽主場資格，甚至有機會成為東區頭號種子。公鹿則以0勝4敗結束分組賽。