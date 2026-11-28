NBA盃分組賽最後一天賽程，競爭激烈的東區B組，76人隊在今天只要擊敗溜馬隊就能晉級到淘汰賽的情況下，靠著詹姆斯（LeBron James）全場21分、7籃板、6助攻領軍5人得分上雙下，76人以111：87擊敗溜馬，隊史首度闖進到NBA盃淘汰賽。

NBA盃東區B組唯一一張晉級淘汰賽門票競爭激烈，儘管前一場熱火隊以3分差距險勝尼克隊，取得3勝1敗，但76人在保有對戰優勢的情況下，只要今天能擊敗溜馬就能以分組第1名晉級到淘汰賽。

在布朗（Jaylen Brown）最快下周才能歸隊的情況下，76人今天依舊展現多點開花的攻勢，尤其是下月即將迎接42歲生日的詹姆斯，上半場就以8投6中的好表現拿下15分外帶4籃板、3助攻，在他帶動下，76人上半場就取得11分領先。

易籃後，76人依舊維持火燙手感，其中從板凳出發的西蒙斯（Anfernee Simons）三分火力全開，前三節打完就拿下17分，並帶動76人單節拉出30：14的攻勢奠定勝基，最終76人也在團隊5人得分上雙位數下，以111：87擊敗溜馬，確定以東區B組第一名，隊史首度晉級到NBA盃淘汰賽。

76人今天以詹姆斯攻下21分外帶7籃板、6助攻表現最佳，安比德（Joel Embiid）則有14分、11籃板、3抄截，西蒙斯投進5記三分球拿下19分。至於溜馬則以替補上陣的赫夫（Jay Huff）攻下18分最高，奈哈德（Andrew Nembhard）14分。