NBA盃分組賽最後一日賽程，東區競爭最激烈的B組進行兩場關鍵戰役，其中熱火隊與NBA盃上屆冠軍尼克隊正面交鋒，一路落後的尼克雖然在第四節一度逆轉戰局，但比賽最後階段卻出現致命防守失誤，讓熱火最終以108：105取勝，尼克也確定無緣淘汰賽與NBA盃衛冕。

NBA盃東區B組在今天分組賽最後一日賽程開打前，5支球隊都還抱有晉級希望，其中在前三戰打完僅拿下1勝的上屆冠軍尼克，今天在主場迎戰熱火不僅要贏球，能否晉級還需要看另外一場76人隊與溜馬隊之戰結果。

不過同樣保有晉級希望的熱火，今天來勢洶洶，上半場就在雙塔安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、阿德巴約（Bam Adebayo）領軍下肆虐尼克禁區，並率隊取得60：44領先。

易籃後，安戴托昆波更在第三節達成個人生涯2萬2000分的里程碑，他在第三節個人再度有9分進帳，前三節就拿下20分外帶16籃板，幫助熱火仍取得7分領先。

不過第四節前段熱火卻出現手感急凍的狀況，讓尼克在第四節最後6分半鐘逆轉戰局。倒數43秒熱火阿德巴約跳投命中後熱火一度取得4分領先，但尼克布朗森隨即回敬兩分，雙方接下來也展開罰球大戰，熱火靠著米契爾（Davion Mitchell）倒數11秒兩罰俱中取得3分領先，而布朗森則是在倒數9.8秒逾三分線外出手遭到犯規，但三罰二中雙方回到1分差距。

比賽最後9秒尼克卻出現致命防守失誤，讓拉爾森（Pelle Larsson）溜進籃下爆扣得手，反觀尼克最後一擊布朗森倉皇出手落空，最終熱火就以3分差距險勝尼克，也粉碎了尼克NBA盃衛冕夢。

熱火今天以安戴托昆波22分、23籃板以及阿德巴約25分、7籃板表現最佳，至於米契爾則有12分、9助攻。尼克布朗森拿下全隊最高27分外帶8助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）19分、10籃板。