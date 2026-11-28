NBA盃賽事迎來西區強權正面交鋒，湖人與馬刺不僅要爭奪關鍵勝利，更將迎回各自的重要戰力。湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）因左腳跟傷勢連續缺席5場後正式復出，而且不再受到上場時間限制；馬刺則迎回福克斯（De'Aaron Fox）與哈波（Dylan Harper）兩名後場主力。

隨著3名傷兵同時獲准出賽，這場由15勝3敗湖人對上15勝4敗馬刺的焦點大戰，也將成為檢驗兩隊完整陣容戰力的重要舞台。

根據報導，馬刺賽前公布最終傷兵報告，確認受到臀部與小腿傷勢困擾的哈波、福克斯都已經獲准出賽，兩人都會在今天正式回歸。

其中，哈波的恢復進度尤其令人驚喜。這位馬刺年輕新星先前因臀部拉傷缺陣，球團原本預估需要休養2至3周，沒想到他不到2周就順利恢復，提前獲准重返球場。不過考量他剛從傷勢中恢復，馬刺將調整哈波的使用方式，讓他本季首度從板凳出發，而不是直接回到先發陣容。

哈波本季至今出賽15場，平均每場繳出18.4分、5.4籃板、4.5助攻，整體投籃命中率高達50.5%，三分球命中率則為31.5%。

至於福克斯先前因右小腿脛骨部位挫傷，連續缺席2場比賽，如今已經通過球隊評估，確定可以登場。福克斯本季出賽16場，平均貢獻12.4分、3.9籃板、5.8助攻，雖然得分數據不如過去亮眼，但仍是馬刺後場重要的組織者。

另一方面，湖人同樣迎來振奮人心的好消息，先前受到左腳跟挫傷困擾的里夫斯，已經連續缺席5場比賽。雖然湖人在他缺陣期間仍維持強勢戰績，但少了這位重要的進攻核心，球隊在持球組織與外線火力方面仍受到一定影響。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽前接受訪問時證實，里夫斯不僅已經獲准出賽，而且將不再受到上場時間限制，代表球隊認為他的身體狀況已經足以應付正常比賽強度。

本季前12場比賽，里夫斯平均每場攻下24.7分、3.3籃板、4.7助攻，投籃命中率達51.3%，三分球命中率更高達40.9%，展現極佳的進攻效率。

不論是持球切入、中距離投射或外線三分球，里夫斯都能提供穩定得分，也能透過組織能力替隊友創造進攻機會。尤其當湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）在場上吸引大量防守注意力時，里夫斯能夠擔任重要的第二持球點，讓湖人不必完全依靠唐西奇發動進攻。

如今里夫斯健康歸隊，湖人在後場進攻配置上也能重新取得更完整的選擇。對於目前戰績高居聯盟前段班的紫金軍團而言，無疑是一大助力。

值得注意的是，湖人與馬刺本季開局都展現相當強大的競爭力。湖人目前以15勝3敗領先，馬刺則以15勝4敗緊追在後，兩隊不僅是西區前段班的重要競爭者，也都是本季開局表現最亮眼的球隊之一。

這場比賽將是雙方本季首次交手，湖人希望透過勝利鞏固聯盟最佳戰績，馬刺則期待在主場擊敗強敵，進一步提升球隊排名。