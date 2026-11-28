勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）本月初因腹部斜肌撕裂傷高掛免戰牌，球團今天宣布他將再缺席接下來3場比賽，不過復健已出現進展，正逐步展開個人球場訓練，預計美國時間下周三再次接受評估。

今天勇士作客拓荒者主場柯瑞並未隨行，而是留在舊金山與球團醫療決策主管塞萊布里尼（Rick Celebrini）一同進行復健；除了作客拓荒者外，他也確定缺席下一場主場迎戰快艇，以及下周三對爵士的賽事。

柯瑞是在11月11日作客火箭首節發生腹部斜肌撕裂傷，當時勇士正處於8連勝氣勢、戰績8勝3敗，隨後卻在缺少柯瑞的情況下吞下客場5連敗。所幸勇士近期回到主場擊敗塞爾蒂克與國王，並逐漸找到柯瑞缺陣時的贏球方式，勇士球團原先也預期他將休養約1個月。

柯瑞本季出賽10場，平均上場26.3分鐘就能轟下27.8分，投籃命中率5成、三分命中率45.7%，手感火燙，如今復健邁入新階段，對於近期狀態止跌回升的勇士來說無疑是注入強心針。