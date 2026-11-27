洛杉磯湖人本季在唐西奇（Luka Doncic）領軍下展現強大競爭力，開季前18場比賽豪取15勝3敗，不僅高居聯盟第一，更意外喚醒一項令人振奮的隊史紀錄。

根據統計，湖人自2000年以來，過去5次在開季前18場至少取得15勝，最終全部闖進總冠軍賽，其中更有4次成功捧起冠軍金盃。如今唐西奇率領的紫金軍團再次達成相同成就，也讓球隊本季的爭冠前景備受期待。

回顧這段歷史，布萊恩（Kobe Bryant）時代就占了其中4次，充分展現湖人在21世紀初期的王朝統治力。

2001-02年賽季，湖人在「歐布連線」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩的帶領下，開季前18場繳出16勝2敗的驚人成績，隨後一路挺進總冠軍賽，最終成功完成3連霸，建立屬於紫金軍團的王朝時代。

兩年後的2003-04年賽季，湖人組成轟動天下的「紫金F4」，再次以15勝3敗展開新球季，並且闖進2004年總冠軍賽。不過，這次卻未能延續奪冠傳統，最終敗給活塞五虎，成為這項紀錄過去5次之中唯一未能奪冠的球季。

隨著歐尼爾離隊，湖人進入以布萊恩為核心的新階段，但球隊仍延續強勢的開季傳統。

2008-09年賽季，布萊恩率領湖人前18場打出16勝2敗，最終一路殺進總冠軍賽並奪下冠軍，為自己寫下職業生涯第4冠。隔年的2009-10年賽季，湖人又以15勝3敗展開衛冕之旅，最終再次登上總冠軍寶座，完成2連霸，也讓布萊恩拿下生涯第5座冠軍。

最近一次出現相同紀錄，則是在2019-20年賽季。當時湖人在詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）兩大巨星引領之下，開季前18場取得16勝2敗，展現強大的攻守實力。

儘管該季因新冠疫情影響而中斷，後續改至奧蘭多迪士尼園區以泡泡聯盟形式完成賽事，但湖人仍是一路挺進總冠軍賽，最終擊敗熱火，奪下隊史第17座總冠軍。

換句話說，湖人本世紀過去5次開季至少取得15勝3敗，分別發生在2001-02、2003-04、2008-09、2009-10與2019-20年賽季，全部打進總冠軍賽，只有2004年未能奪冠。

如今，湖人再次迎來開季15勝3敗的強勢表現，但這一次帶領球隊前進的核心人物，已經換成唐西奇。

這位斯洛維尼亞超級球星本季至今出賽16場，平均每場狂轟36.6分，暫居全聯盟得分王，另外還能貢獻7.7助攻、6.6籃板，持續展現年度MVP等級的統治力。

不過，儘管過去5次達成相同開季成績的湖人最終都成功闖進總冠軍賽，但這項統計並不代表本季必然能夠複製相同結果。球隊仍必須面對漫長例行賽、傷兵風險及季後賽高強度競爭的考驗。