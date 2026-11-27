NBA盃小組賽將在明日收官，除了確定晉級的獨行俠之外，將有另外七支球隊晉級到淘汰賽階段，這項賽事自2023-2024球季起舉行，首年冠軍獎金為每位選手50萬美元，隨著每年聯盟收入增加，今年冠軍球隊選手每人可得60萬美元。

根據NBA勞資協議（CBA）規範，NBA盃獎金每年的調升幅度皆與聯盟籃球相關收入（BRI）有著緊密的關係。《Sportico》數據報告顯示，NBA籃球相關收入已從2024-25賽季的102.5億美元大幅成長至2025-26賽季的近116.8億美元，這也是今年持續調漲的主要原因。只要闖進8強淘汰賽的球隊，就能有獎金入袋，在首輪出局球隊，球員每人可領取60499美元的獎金，止步四強球隊每人可獲12萬0997美元，決賽落敗的亞軍球隊球員每人則有24萬1994美元，而最終奪冠的球隊，球員每人更可抱回60萬4985美元的鉅額獎金。

只要是簽署NBA正式合約的球員，有列在淘汰賽名單內即可領取全額獎金；持有雙向合約的球員則可分得半份獎金。根據《The Athletic》記者指出，雖然這筆獎金不足以改變領取數千萬美元頂薪球星的生活，但對底薪球員與雙向合約球員來說卻意義重大。

以上個賽季紐約尼克隊奪得NBA盃冠軍為例，全隊共有9名球員因為這筆奪冠獎金，使該年度的總收入直接增加了超過14%。