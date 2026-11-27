騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）與尼克王牌核心布朗森（Jalen Brunson）多年來在季後賽屢次交鋒，期間連續3次系列賽都由布朗森勝出。然而，即使一次又一次成為好友的手下敗將，米契爾仍對布朗森充滿敬意，直言自己在場上總想擊敗對方，但離開球場後，對這位老朋友和他的家人只有愛與祝福。

「這是一個我從高中時期就認識的傢伙，能夠親眼看見他一路成長、達到現在的高度，真的很棒，」米契爾表示，「當你認識一個人這麼多年，然後看到他有這樣的成就，那種感覺真的很特別。」

米契爾接著說：「當然，他的成功總是建立在擊敗我們之上，這感覺真的很糟。但他是我的兄弟，也是個非常好的人。他真的非常努力，你可以從他上個球季最後階段的表現看出來。」

「現在看到整座紐約城市都團結在他身後，給予他這麼多支持，他完全值得這一切。因為這些都是他努力爭取來的。」

事實上，米契爾與布朗森的友誼，早在兩人成為NBA明星球員之前就已經開始。

兩人都在美國紐約與紐澤西地區成長，同樣都在2015年高中畢業。當時他們就透過共同朋友以及當地籃球賽事認識彼此，建立起最初的交情。

布朗森雖比米契爾晚一年進入NBA，但兩人的關係不但沒有因為分屬不同球隊而疏遠，反而隨著職業生涯發展變得更加深厚。

米契爾比布朗森早一年進入NBA，兩人隨後逐漸成長為聯盟頂尖後衛，也在不同階段的季後賽中多次正面對決。

不過，對米契爾而言，這段友情背後也伴隨著不少苦澀回憶，因為雙方過去3次重要的季後賽交鋒，最後全部由布朗森所屬球隊勝出。

第一次發生在2022年季後賽首輪，當時米契爾仍效力猶他爵士，布朗森則是達拉斯獨行俠的重要後場戰力。獨行俠最終淘汰爵士，布朗森也在系列賽中展現出色的進攻能力。

2023年，兩人再次於季後賽首輪交手，只是這次雙方都已經換上新球衣。米契爾加盟騎士，布朗森則轉戰尼克，結果尼克再度擊敗騎士，讓米契爾連續兩年在季後賽敗給這位昔日好友。

到了2026年東區冠軍賽，兩人的對決更成為焦點。布朗森率領尼克以橫掃之姿淘汰騎士，不僅第3次在季後賽擊敗米契爾，更一路帶領紐約奪下NBA總冠軍，寫下個人職業生涯最輝煌的成就。

對米契爾而言，眼看好友一次又一次在季後賽擊敗自己，甚至踩著騎士晉級總冠軍賽並最終登頂，心情自然相當複雜。然而，場上的勝負並沒有改變兩人多年來的情誼。米契爾強調，職業球員在比賽中本來就必須全力爭勝，但這與私底下的友誼完全是兩回事。

「我的工作就是每次上場碰到他，都要想辦法殺了他。」米契爾笑談自己面對布朗森時的競爭心態。

「但只要離開籃球場，身為一個認識他這麼多年的朋友，我對他和他的家人就只有愛。」

米契爾也坦言，自己從小在紐約地區長大，過去從未親眼見證尼克奪下NBA總冠軍，因此當布朗森成功帶領球隊完成這項成就時，即使騎士正是被淘汰的對手，他仍能感受到這件事情的特殊意義。

「從我小時候到現在，從來沒有看過紐約發生這樣的事情，也就是在這裡贏得總冠軍。」米契爾表示。

「現在親眼看到這一切，當然會覺得難受，尤其我們就是被他們擊敗的球隊。但對於一個願意投入這麼多時間、付出這麼多努力的人，你除了尊重和祝福之外，真的沒有其他話好說。」

「能夠看到他完成這樣的成就，真的很棒。」