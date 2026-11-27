33歲明星長人戴維斯（Anthony Davis）本季只缺陣過2場，上周更是場均攻下26.5分9.0籃板，率巫師隊3連勝，奪下東區單周最佳球員。不過關於他的交易流言仍不間斷，《The Athletic》知名記者阿米克（Sam Amick）直言，沒人相信戴維斯願意留巫師。

阿米克指出，戴維斯曾在媒體日平息外界對他合約的討論，當時他表示會先打完整個賽季，季後再與巫師討論合約。然而正如記者阿爾德里奇（David Aldridge）和羅賓斯（Josh Robbins）上個月報導，巫師幾乎不可能提供戴維斯頂薪合約。

阿米克分析，戴維斯想拿到頂薪合約，但無論職業生涯進入什麼階段，他都希望能在高水準競爭環境中打球。阿米克也在節目中提到勇士隊，「勇士最近又與戴維斯的交易傳聞連在一起，因為他們今年夏天就曾對戴維斯進行評估。他們知道戴維斯想拿大合約，沒人相信戴維斯想繼續留在那裡（巫師），也沒人相信巫師願意支付戴維斯期望的薪資。」

戴維斯明年有6280萬美元的球員選項，可選擇不執行合約，在夏天進入自由球員市場。