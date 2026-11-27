湖人隊與馬刺隊，將於明天正面交鋒。這場比賽不僅牽動西區第一寶座的歸屬，更受矚目的是，年度MVP熱門人選唐西奇（Luka Doncic）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將迎來本季首度對決。

季前並未被外界視為爭冠頭號熱門的湖人，在沒有詹姆斯（LeBron James）的情況下，憑藉唐西奇統治級表現高居全聯盟第一。ESPN在開季首月總體檢報導中，盛讚唐西奇從未如此出色，指出他減少低位背框單打，反而透過柔和手感與全場各角落急停、後仰跳投掌控比賽節奏，不僅得分與球員效率值（PER）雙雙寫下生涯新高，場均狂轟36.6分領先全聯盟。

上季率領馬刺一路殺進總決賽的溫班亞瑪，開季原本是外界最看好的MVP人選，他本季繳出場均30.7分、12.5籃板、以及聯盟第一的3.8阻攻，近期更在2場比賽內先後狂砍50分與44分16籃板。

然而，馬刺前役在客場以111：116敗給拓荒者隊，吞下本季客場首敗並讓出西區龍頭後，溫班亞瑪在休息室直接定調明天對決湖人「非贏不可」，展現強烈的搶勝決心。