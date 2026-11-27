現年36歲的湯普森（Klay Thompson）在加盟熱火隊後，找回全盛時期的外線投射能力。2013年灌籃王羅斯（Terrence Ross）分享湯普森為何本季有好手感的原因。

湯普森本季場均投9.1記三分球，投進3.8顆，命中率41.8%，平均產量創2022-23賽季新高，命中率則是2017-18賽季後新高。

羅斯認為湯普森的好手感，與邁阿密溫暖的氣候有關，「在邁阿密打球，擁有全聯盟最好的比賽環境之一，因為那裡場館空間較小，還有車庫式的大門，可以直接在球場前方打開，因此球場內濕度較高。當你在溫暖的球場打球時，身體會感覺更舒服，也會覺得腳步更輕快、更有活力，而且能好好流汗。」

「對湯普森這種球員來說，在那種球館打球非常適合射手發揮。他找到火燙的投籃手感，把這股好狀態延續下去。正因為如此，熱火表現也變得更好。」羅斯說。

根據數據統計，本季湯普森在熱火主場出賽8場，出手72次外線投進32球，命中率44.4%。客場出賽8場，出手74次外線投進29球，命中率39.2%。