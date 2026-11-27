曾與台灣跨性別網紅小A辣私約傳出風流韻事的籃網前鋒波特（Michael Porter Jr.），本季場均得分從24.2分直線下滑至19.6分，投籃命中率也下降，進攻表現明顯退步，近日受訪時他更親口坦承自己仍在努力找到比賽節奏。

波特本季在籃網的處境並不理想。儘管仍是球隊重要的進攻選項，但隨著陣容調整及其他球員需要更多持球機會，他的進攻角色也出現變化，導致個人得分效率與比賽參與感受到影響。

過去波特憑藉出色的身材條件與外線投射能力，能夠在進攻端提供穩定火力，但如今他必須在協助隊友發揮與尋找自身得分節奏之間取得平衡，這也成為目前最大的適應難題。

接受媒體訪問時，波特坦言，自己近期確實陷入困境。

「這對現在的我來說真的非常困難，」波特表示，「我一直在努力釐清你剛才提到的問題，究竟該怎麼讓其他球員發揮他們的優勢，同時又能找到自己的節奏和投籃感覺。」

他進一步指出，自己經常在比賽中有很長一段時間無法進入狀態，即使想要積極參與進攻，也必須考慮其他隊友同樣需要持球的情況。「我覺得每場比賽都有很長一段時間，自己完全找不到節奏。我必須想辦法讓自己更好地融入進攻，即使有些隊友也需要把球掌握在手中。」

波特坦言，「所以我還在努力尋找其中的平衡。但沒錯，最近這段時間對我來說確實非常艱難。」

波特本季的處境，也讓籃網接下來的陣容規劃更加受到關注。這名進入NBA第9個球季的前鋒，目前正處於合約最後一年，本季薪資高達4080萬美元。由於籃網至今未能與他達成延長合約協議，讓他在交易截止日前離隊的可能性持續升高。

根據相關報導，聯盟多數人士預期，籃網可能會在本季交易截止日前尋求送走波特，避免雙方合約問題持續影響未來的球隊規劃。不過，目前相關消息仍屬外界對交易市場的評估，不代表籃網已經決定將他交易，也尚未有確定的交易對象。