2014年選秀榜眼帕克（Jabari Parker）已離開NBA多年，如今將與CBA深圳新世紀烈豹籃球俱樂部簽約，生涯首度踏入中國賽場。

帕克2014年選秀以榜眼之姿加入公鹿隊，同屆狀元為目前效力熱火隊的前鋒維金斯（Andrew Wiggins），探花則是76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）。

帕克來自名校杜克大學，選秀前被評為進攻萬花筒，模板是傳奇球星安東尼（Carmelo Anthony）和皮爾斯（Paul Pierce）。帕克在NBA賽場確實展現進攻潛力，但首年就遭遇左膝十字韌帶撕裂重傷，2017年2月又遭遇前十字韌帶撕裂重傷。

雖然帕克在2018年與公牛簽下2年4000萬美元合約，但表現仍明顯下滑，之後陸續效力巫師、老鷹、國王和塞爾蒂克，最後一次在NBA出賽是2021-22賽季，之後就轉往歐洲發展。

現年31歲的帕克與塞爾維亞球隊帕爾蒂贊的合約到2027年夏天，但雙方十月達成協議終止合約。帕克上季為帕爾蒂贊出賽15場歐洲聯賽，場均19分鐘，得到7.7分2.5籃板。