NBA自2010年後就沒有感恩節賽事，原因與收視率遭NFL（美式足球）血洗有關。不過2016騎士隊冠軍前鋒傑佛森（Richard Jefferson）建議，NBA應該恢復感恩節賽事。

在美國國內NFL收視率通常贏過NBA，2006年NFL在感恩節黃金時段增設3場全美轉播大戰，導致NBA感恩節收視率被輾壓。2010年是NBA最後一次在感恩節有比賽，在TNT電視台平均僅吸引95.2萬人觀看，反觀NFL達拉斯牛仔對紐奧良聖徒吸引3190萬人收看，相差超過30倍。

2011年NBA封館後，原訂的感恩節賽程取消，最近三次勞資協議的節日條款，只有制定耶誕節、新年與耶穌受難日的出賽規則。

如今NBA收視率已成長不少，2016騎士隊冠軍前鋒傑佛森認為，NBA應該在感恩節安排比賽，從NFL手中搶下部分收視率，「為什麼？因為NFL根本不尊重我們，他們開始在耶誕節安排比賽，搶走我們的觀眾，耶誕節本來就是屬於NBA的！如果你們想這樣玩，那我們也開始在感恩節安排籃球比賽！」

「這樣一來，當你正在看某場美式足球比賽，結果比分變成42：7時，就可以直接轉台，改看NBA，我們還是有機會搶到收視率。在美國，美式足球確實是王者。但放眼全世界，全球觀眾都能收看比賽。」