勇士隊今天首節就狂轟44分，終場以129：110輕取國王隊。勇士底薪後衛威廉斯（Brandon Williams）傷癒復出，上場13分鐘就狂砍14分，總教練柯爾（Steve Kerr）直言，「根本不用下戰術。」

威廉斯先前因腿後肌拉傷缺陣，只能在場邊看勇士進攻陷入停滯，他缺席的6場比賽，勇士場均僅得94.5分。柯爾受訪時對威廉斯讚不絕口，「他帶給我們那種能撕裂防線的速度，甚至不需要執行任何進攻戰術。不必喊任何戰術，只要成功防住對手，把球交給他，他就會直接衝出去。」

威廉斯今年底薪加入勇士，雖投射能力不佳，但有撕裂對手防線的能力。威廉斯今天賽後受訪時說：「我已經一段時間沒辦法上場了，光是在旁邊看球，感覺真的不一樣。現在能重新站上球場和隊友一起打球，這些事都讓我很開心。」

「這就是球隊找我來的原因，當某位控球後衛下場時，我的工作就是讓進攻繼續運轉，不要讓球隊進攻看起來停滯不前。我知道自己的工作，也清楚自己的角色。」