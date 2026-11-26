勇士今天在主場以129：110擊敗沙加緬度國王，收下主場二連勝，此役梅爾頓（De'Anthony Melton）外線火力全開，全場三分球14投8中追平生涯單場新高，他賽後輕鬆表示，致勝關鍵就是保持自信、有空檔就果斷出手，手感發燙後甚至連帶點干擾的球也敢投且命中。

結束先前艱難的客場之旅回到主場，梅爾頓坦言球隊一度在客場挨打，因此回到主場更要搶先出手、攻守更有紀律，務必守住主場並延續氣勢。勇士此戰全場命中49球、送出37次助攻並投進20記三分球，梅爾頓指出，球隊針對對手防守策略做出調整，堅持傳導與無球跑動，讓防線不斷面臨抉擇與誤導，出手品質也隨之提升。

在柯瑞（Stephen Curry）缺陣期間，外界高度關注勇士「沒有柯瑞的時間」。梅爾頓強調，柯瑞在場時能貢獻良多，因此他不在場的時刻，球隊更得撐住甚至拉開比分，「我們正在摸索沒有他時該怎麼打，我覺得已經快抓到訣竅了。」

勇士今晚替補火力以61：19徹底壓制國王，傷癒歸隊的威廉斯（Brandon Williams）更讓梅爾頓讚不絕口，直誇隊友轉換進攻與切入爆發力驚人、幾乎無人能擋。梅爾頓最後也展現對團隊深度的信心，直言本季先發陣容多變，但隊上人人皆兵、隨時準備好「下一個人頂上」，這正是勇士最迷人之處。