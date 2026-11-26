馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本季打出生涯最佳表現，前17場場均攻下生涯新高的29.9分，甚至在114：91擊敗鵜鶘的比賽中，狂轟50分，然而他日前一句自嘲「不擅長刷數據」的發言，卻在聯盟內引起不小的反彈，甚至被其他球員私下封為「道德先生」。

事情起因於馬刺日前以114：91擊敗鵜鶘，溫班亞瑪狂轟50分、19籃板，這是他生涯第3場50分以上的比賽，也是本月第2次，光是上半場就拿下32分、13籃板、3抄截、3火鍋。

對此，賽後溫班亞瑪坦承在大勢已定時，確實有刻意去追50分大關，「跟我很多同儕不一樣，我不太擅長刷數據。所以我達到這種數字的次數，沒有我應該有的那麼多。」

這番話也被解讀成在暗酸其他刷數據的球員。《ESPN》記者萊特（Michael C. Wright）在《Brian Windhorst & The Hoop Collective》中便表示，「我聽到聯盟裡有球員在說，溫班亞瑪就像是『道德先生』、『高道德先生』。還有人形容他是『站在道德制高點』。」

不過萊特倒覺得溫班亞瑪的坦白很難得，「聽到他承認自己在刷數據，這反而讓人耳目一新。」

值得一提的是，溫班亞瑪本月初才對獨行俠轟下生涯新高52分、24籃板外加8次火鍋，本月已經兩度攻下50分。馬刺目前戰績15勝4敗，但今日作客以111：116不敵拓荒者，來到西區第二，下一場將在主場迎戰湖人。