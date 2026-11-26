「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）球員生涯榮譽無數，甚至有部分球迷認為他是史上最強中鋒。不過2013年灌籃大賽冠軍羅斯（Terrence Ross）提出不同的看法，他認為歐尼爾被高估了。

歐尼爾生涯15度入選明星賽、14次年度最佳陣容、3次年度防守陣容，有1座MVP、4座冠軍、連3年拿下FMVP，還有2屆得分王。

不過羅斯卻在節目上表示，「對我來說，歐尼爾絕對是頂級名人堂球員，毫無疑問有資格第一年就入選，也是籃球史上最偉大中鋒之一。儘管他非常偉大，但以他現在所受到的評價來看，他仍然被高估了，我真的認為他被高估了。」

羅斯進一步解釋，「他從未拿過年度最佳防守球員（DPOY）。我記得他入選年度防守陣容次數不到4次，沒有任何一個賽季場均得分達30分，最高只有29分。他在季後賽確實會大爆發，但穆雷（Jamal Murray）季後賽不是也會大爆發嗎？」

穆雷生涯在例行賽平均得到19分，到了強度更高的季後賽場均反而提升至23.7分，是少數季後賽數據比例行賽還好的球員，2023年聯手約柯奇（Nikola Jokic）奪冠。

羅斯生涯11年，出賽733場，平均得到11.0分2.8籃板1.3助攻，曾單場狂砍51分，2013年奪下灌籃大賽冠軍。