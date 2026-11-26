火箭今日在杜蘭特（Kevin Durant）攻下20分、10籃板下，在NBA盃中以116：104擊敗太陽，成為史上第5位生涯得分突破3萬3000分的球員，與布萊恩（Kobe Bryant）、馬龍（Karl Malone）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和詹姆斯（LeBron James）並列。然而這場里程碑之夜並不平靜，比賽最後階段，杜蘭特與昔日交易對象布魯克斯（Dillon Brooks）爆發衝突，賽後杜蘭特也談到這起衝突。

第四節剩約30秒時，杜蘭特與布魯克斯在半場附近停下腳步、臉貼臉對峙。杜蘭特在對峙中還把球衣從褲頭拉了出來，直到裁判上前分開兩人。裁判各給兩人一次技術犯規，布魯克斯因吞下第二次技術犯規，在比賽剩23.8秒時被驅逐出場。

賽後談到這起衝突，杜蘭特說道，「我就是熱愛籃球，就這麼簡單。我熱愛打球，熱愛比賽的一切，熱愛所有累積成勝利的細節，我在乎這些。如果有人對我有意見，我不介意，我也不介意當場就把話說清楚。我相信我說了一些他可能不喜歡聽的話，而他也當場回應了，身為一個男人，我尊重這一點。事情沒有再擴大。」

「但如果事情要再擴大，我也會準備好。」杜蘭特強調。

至於生涯3萬3000分的里程碑，杜蘭特則相當低調，「很酷。我試著不讓比賽變成只關於我自己。我明白能達成這種成就很難得，我也不想低估它，但我們打的是團隊運動，大多數時候重點都不在我身上。所以我很愛我的隊友，他們會花點時間慶祝任何人的個人成就。」，「我們今晚也為申京（Alperen Sengun）的大三元慶祝。從我來到這裡之後，我們一直都是這樣。所以作為一個只想當團隊一分子的人，我盡量不把這件事看得太重。」

值得一提的是，杜蘭特與布魯克斯去年才在太陽與火箭的交易中互換東家，本月稍早，杜蘭特與太陽老闆伊什比亞（Mat Ishbia）在網路上隔空交火後，布魯克斯也曾暗酸杜蘭特在太陽的那段日子，這起衝突也讓兩人恩怨再度升溫。