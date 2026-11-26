馬刺隊和拓荒者隊今天上演激戰，黑衫軍當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）延續前一戰轟下50分的強勢演出，休兵一場再戰又轟下44分、16籃板，但拓荒者在里拉德（Damian Lillard）攻下29分、阿夫迪亞（Deni Avdija）最後37.9秒投進大號打板三分彈領軍下，在拉鋸戰以116：111收下主場勝利，也賞給馬刺本季NBA盃第一場敗仗。

兩軍今天分數一路緊咬，拓荒者最多領先7分，馬刺優勢最大也只有3分，拉鋸戰況一路延續到決勝關頭，溫班亞瑪連進兩球下雖以109：109追平比分，但阿夫迪亞先2罰抄前，最後37.9秒又在進攻時間到點前投進打板三分彈，讓拓荒者取得5分領先。

馬刺多次搶投外線未果，夏帕尼（Julian Champagnie）讀秒階段籃下打進雖將差距縮小到3分差，但祭出犯規戰術沒把握拓荒者最後4罰僅2中的機會，讓拓荒者最終以5分差中斷馬刺近期的3連勝，賞給黑衫軍本季4場敗場。

溫班亞瑪今天出賽35分鐘，30投17中轟下全場最高44分，卡瑟爾（Stephon Castle）20分、9助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）18分，板凳的強森（Keldon Johnson）雖只有3分但抓下12籃板。

拓荒者5人得分兩位數，阿夫迪亞攻下33分、12籃板、7助攻都是全隊最高，里拉德29分、7助攻。