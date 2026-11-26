前一場比賽以1分差距險勝塞爾蒂克隊終止5連敗的勇士隊，今天主場出戰國王隊延續絕佳氣勢，在首節就投進9記三分球拿下44分，兩項數據都創下賽季新高，最終勇士也在團隊猛轟20記三分球下，以129：110擊敗國王，在柯瑞（Stephen Curry）受傷後首度收下2連勝。

勇士日前在與火箭隊之戰柯瑞傷退後，於客場苦吞一波5連敗，不過回到主場後的首場比賽就以1分差距險勝東區排名第2名的塞爾蒂克。而今天對上國王，勇士更是團隊火力全開，首節梅爾頓（De'Anthony Melton）與桑托斯（Gui Santos）就合計投進6記三分球，團隊共投進9記三分球，單節猛轟44分，並取得25分領先優勢，打出柯瑞缺陣後最佳的單節表現。

儘管第二節國王在沙波尼斯（Domantas Sabonis）與穆雷（Keegan Murray）領軍下展開反撲，單節也拿下34分，但勇士進攻腳步也並未停下，上半場打完團隊已攻下72分，並保有19分領先優勢。

易籃後，國王持續展開反撲，甚至在第三節中段靠著連續的三分球命中，追到僅剩4分差距，但勇士理查德（Will Richard）、尼恩（Georges Niang）、小裴頓（Gary Payton II）和格林（Draymond Green）接連的三分球命中，讓雙方又回到雙位數比分差距。第四節國王也未能再將差距縮小，最終勇士就以19分差距收下2連勝。

勇士今天團隊共投進20記三分球，其中梅爾頓投進8記三分球追平個人生涯最佳紀錄並攻下24分，桑托斯則拿下22分，倫德伯格（Yaxel Lendeborg）15分。至於國王則以沙波尼斯27分、10籃板、6助攻最佳，艾卡夫（Darius Acuff Jr.）22分、9助攻。