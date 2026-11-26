火箭隊今天在主場迎戰太陽隊，靠著森根（Alperen Sengun）生涯第15次大三元，加上范弗利特（Fred VanVleet）關鍵時刻兩記三分球，以116：104擊敗太陽。比賽最後關頭布魯克斯（Dillon Brooks）還和杜蘭特（Kevin Durant）互噴垃圾話，火藥味十足。

首節雙方當家球星互別苗頭，太陽布克（Devin Booker）砍進13分，杜蘭特也拿11分，首節打完太陽領先4分。不過第二節火箭靠著籃板優勢，加上單節14次罰球的優勢，半場打完反而領先10分。

第三節太陽布魯克斯還剩7分鐘就領到第5犯，太陽手感極凍，單節三分球7中0，只能靠罰球勉強維持住分差。

末節太陽展開反撲，一度追到3分差，但火箭先靠范弗利特三分球止血，最後1分45秒又是范弗利特三分球命中，拉開到10分差距。反觀太陽不斷打鐵，比賽快結束時布魯克斯和杜蘭特互噴垃圾話，雙方都領到技術犯規，布魯克斯犯滿離場。

森根全場17投9中，拿下23分11籃板11助攻，生涯第15次大三元，追平傳奇球星歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），並列火箭隊史第2，僅次哈登（James Harden）。杜蘭特15投7中，攻下20分10籃板，湯普森（Amen Thompson）也是18分10籃板的雙十演出。

太陽全隊三分球32投5中，命中率僅16%。布克18中6，罰球12中11，攻下25分。格林（Jalen Green）21投8中進帳16分。