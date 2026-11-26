GTA6上市還不到一周，就連火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）也淪陷，在接受《Boardroom》社群團隊簡短訪問時，杜蘭特坦言趁著客場之旅後的兩天休兵，整個人都泡在遊戲裡，直呼這款遊戲目前為止，都沒有辜負期待。

「當然是在玩GTA6啊。我的第一印象就是太神了，這是一個你得自己深入探索的生態系統。」杜蘭特直誇。

談到遊戲的魅力，杜蘭特則說，「在每個城市到處跑，努力搞清楚狀況，不管用什麼方法，想辦法賺點錢，然後好好享受。我覺得這就是整個故事線在講的東西。」，「我覺得我們人類內心深處，其實都偷偷想過那種生活，想要自己的人生能像那樣被描繪在遊戲或電視上，所以你會想當個有點狠的角色。」

至於被問到NBA球員進到遊戲世界會如何，杜蘭特笑說那將會搞得天下大亂，「因為我們本來就很瘋狂，這就是我們每天在做的事，想辦法搞清楚、想辦法適應、拚命努力，所以我們就像是那1%的人。說到GTA，全世界的人都在玩，成千上萬的人都在玩，所以在那個大世界裡，籃球員就會是那1%。我想憑著那種心態，我們應該活得下去。」

對於遊戲內容，杜蘭特也直呼太讚了，「露西亞（遊戲女主角）超瘋的，但我們都愛她。我才剛進入第三章。對啦，聽起來很誇張，因為要玩到那裡得花不少時間，但這就是我有多投入。」

「這是一款大家期待已久的遊戲，到目前為止都沒有辜負期待。到下一場比賽前有兩天休息，剛好可以讓我專心玩遊戲，一直都很好玩。現在群組裡的兄弟們都在一起玩，懂我意思嗎？玩家們期待這款遊戲很久了。」

事實上，GTA6從2023年12月公開後兩度延期，最終在11月19日正式上市，距離前作GTA5已經等了13年。遊戲還沒上市就先寫下紀錄，成為史上預購量最高的遊戲，根據數據追蹤公司《Sensor Tower》統計，上市前累計營收就高達16.5億美元。

值得一提的是，打電動毫不手軟的杜蘭特，在球場上同樣沒有鬆懈。火箭今日在主場以116：104擊敗太陽，杜蘭特攻下20分、10籃板，賽前場均也繳出21.6分、5.4籃板、3.8助攻，三分球命中率42.3%的表現。