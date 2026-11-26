灰熊今日在主場迎戰快艇，在全場從沒落後下以115：97輕鬆獲勝，還送給快艇客場9連敗，是聯盟唯一客場還沒贏過球的球隊。

灰熊這場傷兵不少，新秀布瑟（Cameron Boozer）腳踝扭傷、傑克森（GG Jackson）左腳第五蹠骨骨折、葛蘭特（Jerami Grant）左小腿拉傷，中鋒周志豪（Zach Edey）第二節剩7分37秒時更因左腳踝疼痛退場，沒再回來，他出賽9分鐘就有7分、4籃板、2火鍋。在他傷退後，快艇打出28：18攻勢，半場把比分追到43：50。

然而，灰熊第3節火力全開，單節攻下32分，第4節持續拉開、最多領先22分，就此為比賽定調。儘管快艇全場籃板48：44稍佔優，罰球也多出灰熊13顆，但三分球30投6中，命中率僅2成。賽後快艇在NBA盃西區B組戰績1勝2敗，確定拿不到分組第一，淨勝分是–43分、外卡希望也很渺茫。反觀灰熊是2勝1敗、淨勝分+18分，依然保有晉級希望。

灰熊威爾斯（Jaylen Wells）12投8中、三分球4投3中，拿下全隊最高19分，本季大爆發的傑洛姆（Ty Jerome）也有17分、5籃板、7助攻、4抄截全能表現。替補出發的史班瑟（Cam Spencer）10投7中，攻下16分、4助攻；考沃德（Cedric Coward）「雙十」演出14分、10籃板；史都華（Isaiah Stewart）則10分、3籃板、1抄截、2火鍋。

快艇方面，英格倫（Brandon Ingram）復出第二戰拿到18分、5籃板、4助攻，不過命中率不理想，19投僅6中；八村壘繳出「雙十」14分、12籃板、5助攻；葛蘭德（Darius Garland）、鄧恩（Kris Dunn）、華格勒（Keaton Wagler）皆拿下12分，其中華格勒罰球8罰全中。