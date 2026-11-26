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NBA／上季只打5場比賽 2017狀元佛爾茲與暴龍G聯盟簽約
據HoopsHype記者史卡托（Michael Scotto）報導，2017年選秀狀元佛爾茲（Markelle Fultz）與暴龍隊G聯盟球隊簽約。
同年選秀榜眼鮑爾（Lonzo Ball）仍在等待復出機會，生涯更不順遂的佛爾茲如今先與暴龍G聯盟球隊簽約。他上季在暴龍打5場比賽，只累積4分8助攻。
佛爾茲當年以選秀狀元之姿風光加盟76人隊，但遭遇罕見的胸廓出口症候群，投籃姿勢走樣，導致打不出外界期待的成績，2019年2月交易截止日前，76人就將他交易至魔術隊。
76人當時有「相信過程」的口號，佛爾茲卻打不滿兩季就被交易，佛爾茲過去受訪時表示，「我希望當時能有機會幫助76人，因為我真的覺得，如果他們能多一點耐心，讓我恢復健康，我原本是有能力幫他們贏球的。我很感謝他們為我所做的一切，最終所有事情也有好的結果。」
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