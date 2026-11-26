勇士隊本季婉如坐雲霄飛車，開季3連敗，接著8連勝，柯瑞（Stephen Curry）受傷後又5連敗，直到前一戰擊敗塞爾蒂克隊才止血。新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在缺少柯瑞後表現下滑，總教練柯爾（Steve Kerr）直呼這是很好的學習機會。

本季有柯瑞時，倫德伯格出賽10場，平均得到19.7分7.6籃板3.3助攻，投籃命中率50%，三分命中率37%；沒有柯瑞時出賽7場，平均得到18.6分7.0籃板4.1助攻，投籃命中率39.7%，三分命中率36.4%，效率明顯下滑。

柯爾昨天受訪時評估倫德伯格本季的成長，談到柯瑞缺陣時，柯爾說：「這對他來說是一個非常好的學習過程。當柯瑞不在場上時，情況會非常不同，他現在必須面對對方最好的防守球員，對手的防守也會特別針對他做好準備，這完全是不同狀況。」

倫德伯格因身體不適缺席昨天的球隊訓練，不過今天仍確定將先發上陣。