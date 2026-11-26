勇士總教練柯爾（Steve Kerr）日前才盛讚「嘴綠」格林（Draymond Green）是自己見過最好的防守者，沒想到格林本人卻在柯瑞（Stephen Curry）傷缺期間吐露心聲，坦言自己早已不在巔峰，甚至主動表示願意打替補。

格林在自己《Draymond Green Show》中透露，勇士本月19日以94：116輸給獨行俠後，收到柯爾傳訊息關心，他怒批自己「真他X爛透了、籃球爛透了、變老爛透了、全部都爛透了。教練，如果你想讓我打替補，別猶豫。」

對此，柯爾則回應，「你和柯瑞仍然是NBA最頂尖的雙人組合。柯瑞不在場上的時候，沒有人的角色變化比你更大。」，格林則回說，「但他不在場上啊。這他X的很難，真的很難。」

「我絕對已經不是以前的那個球員了，我絕對不在巔峰期了。我一直對任何角色都持開放態度，因為我向來如此，因為我想贏球。」格林進一步表示。

事實上，生涯來到第15個賽季的格林，本季14場僅交出場均3.6分、4.8籃板、6.3助攻，正負值－3，皆是生涯數據最差的球季之一；相較之下，38歲的柯瑞受傷前出賽10場，場均上場26.3分鐘，就能攻下27.8分、3.7籃板、3.9助攻，整體投籃命中率50%，三分命中率高達45.7%，罰球命中率更來到98.7%。

值得一提的是，勇士本季開局3連敗後一度狂飆8連勝，但柯瑞受傷後隨即吞下5連敗，直到前日以88：87險勝塞爾蒂克才止血，目前9勝8敗暫居西區第11。勇士今日也將在主場迎戰國王，進行NBA盃賽事。