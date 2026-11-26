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NBA／40歲後四次「大三元」 詹姆斯寫史上首見紀錄
41歲的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天面對前東家熱火隊，繳出25分、12助攻和10籃板的本季第一度「大三元」數據，助隊以111：104擋住熱火7連勝，生涯第126度「大三元」持續寫下歷史。
已是NBA史上得分王的詹姆斯，轉戰費城前累積125次「大三元」，今天在76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）連兩戰缺陣、布朗（Jaylen Brown）第二節傷退下扛起球隊，完成本季首次「大三元」，在史上雖仍排第5位，卻締造前無古人紀錄。
上季打完宣布退役的衛斯特布魯克（Russel Westbrook）以209次排名「大三元」首位，金塊隊球星約柯奇（Nikola Jokic）以202次緊追，有機會本季就超越「衛少」，排名第三的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）以181次排在三位，第四位是「魔術」強森（Magic Johnson）的138次。
詹姆斯以126次排名第五，也是前五名唯二的現役球員，且前4人從沒在年過40後在NBA賽場締造「大三元」，下月要過42歲的詹姆斯已經完成4次，持續豎立「詹姆斯障礙」。
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