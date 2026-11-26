76人隊今天和近況正好的熱火隊上演對決，主場迎敵的76人雖遇當家中鋒安比德（Joel Embiid）缺陣、布朗（Jaylen Brown）傷退的不利狀況，但41歲的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）繳出本季第一度「大三元」，搭配馬克西（Tyrese Maxey）30分演出，聯手助隊以111：104守護主場，也讓熱火連勝停在7場。

安比德今天因病缺陣，這是他連兩場無法上場。賽前76人教練諾斯（Nick Nurse）還提到，接續客場面對溜馬隊的比賽，安比德是否會隨隊也還沒確定。

曾獲得總冠軍賽MVP的布朗，今天第二節後撤步跳投攻下個人第6分後，就按著大腿後側並向板凳席示意要退場，留下出賽17分鐘就沒再回歸。

76人本季豪華的4位球星陣容雖少一半，但詹姆斯和馬克西扛起重任，詹姆斯繳出25分、12助攻和10籃板的「大三元」成績，馬克西也轟下30分；下月就要滿42歲的詹姆斯，上半場還有連拿14分的個人秀演出，助隊半場打完取得47：39領先，下半場再傳出精彩助攻讓埃奇庫姆（VJ Edgecombe）空中接力灌籃，率隊持續以98：84分先。

最後1分44秒，詹姆斯面對曾經打下2罐的前東家搶下第10個籃板，締造轉戰76人首度的「大三元」時，球場更想起熱烈掌聲。

熱火「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天也有32分、14籃板發揮，米契爾（Davion Mitchell）20分，但挑戰8連勝夢碎。