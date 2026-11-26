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NBA／里夫斯回歸完整訓練 西區強權交鋒出賽賣關子
湖人隊後場大將里夫斯（Austin Reaves）因傷連續缺陣5場，回歸總算倒數，今天他在左腳跟腱受傷2周後首度完整參與球隊訓練，不過後天和馬刺隊的西區強權對決能否上陣仍沒確定。
「這是我見過他打得最好的一次。」湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）還強調，這番評價並非開玩笑，「他看起來很好。」
里夫斯也說，重新打球的感覺很棒，「我們會看看明天起來感覺如何，我們正朝著對的方向前進，不過今天真的感覺很好。」
里夫斯今天也首度談到受傷當下的情形，他說：「我想應該就是撞擊力道，加上我落地的姿勢，我在空中似乎還有些扭轉，落地時則是腳跟內側先著地。」
「我不覺得有骨折，但感覺就像摔斷腿了。」里夫斯提到，腳跟受傷沒能有太多作為，只能盡量別動到傷處，也沒具體方式能加速傷勢好轉，只能交給時間。
重回球場前，里夫斯試著無數鞋子和鞋墊，最終選定能支撐的組合，幫助他回歸球場緩解疼痛。
湖人接續將飛到德州和馬刺隊進行NBA盃的對決，兩隊目前都是15勝3敗，湖人若能奪勝還將取得NBA盃8強賽資格。
本季繳出場均24.7分、4.7助攻表現的里夫斯表示，他希望和馬刺的關鍵交鋒就能回歸，但若還沒準備好也不會躁進，會好好傾聽身體的聲音，好好照顧自己，「但如果我能健康出賽，應該會很有趣。」
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