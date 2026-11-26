NBA與FIBA合作推動的歐洲聯賽計畫又有重大進展，NBA今天宣布啟動場館開發與翻新計畫，目標籌措至少100億歐元（約台幣3.64兆元）資金，為明年秋天開打的新聯賽提前鋪路。

NBA指出，這項計畫獲得不少國際投資機構參與支持，將提供潛在球隊與經營團隊穩定的資金管道與聯盟專業經驗，協助打造現代化場館及周邊商圈，並與球團、開發商合作，讓場館成為全年無休的娛樂與活動地標。

NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，聯盟親眼見證頂級場館與周邊開發如何翻轉球隊與社區，隨著與FIBA籌備歐洲新聯賽，希望協助各隊在保留歐洲籃球傳統的同時，提升球迷體驗並吸引更多現場活動。投資方也發表聯合聲明，強調將尊重歐洲籃球文化與球迷熱情，帶動在地長期經濟成長。

NBA與FIBA之所以積極布局歐洲，主因認為當地籃球在商業與競技層面仍有龐大潛力尚未釋放；雙方自2025年3月宣布推進計畫以來持續加速，如今聯盟中更有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Doncic）與約柯奇（Nikola Jokic）等歐洲球星坐鎮。

相較於美國，歐洲符合現代標準的籃球場館仍屬少數，NBA認為世界級場館能創造大量就業、門票與城市經濟效益。目前傳出潛在鎖定的國家與城市涵蓋英國倫敦與曼徹斯特、法國巴黎與里昂、西班牙馬德里與巴塞隆納、義大利羅馬與米蘭、德國慕尼黑與柏林、希臘雅典及土耳其伊斯坦堡，不過最終入選城市尚未正式拍板。