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NBA／戴維斯奪單周最佳球員 傳勇士等3隊有興趣交易
巫師隊明星長人戴維斯（Anthony Davis）本季狀態不錯，上周率巫師隊3連勝，奪下單周最佳球員。有報導指出勇士、暴龍和老鷹對戴維斯有興趣，但巫師目前沒有交易打算。
NBA資深記者費雪（Jake Fischer）指出，如果巫師決定將戴維斯放上交易市場，暴龍仍然是值得關注的球隊之一。勇士與老鷹也同樣值得留意，這兩隊過去都曾傳出與戴維斯有關的交易消息。
不過費雪也提到，「巫師目前還沒做出這樣的決定。戴維斯才剛獲選東區單周最佳球員，他帶領開季4勝11敗的巫師，打出迫切需要的3連勝。」
巫師上周取得3勝1敗，戴維斯場均可攻下26.5分、9.0籃板、1.3阻攻，投籃命中率58.6%，三分命中率44.4%。戴維斯本季年薪5846萬美元，明年有6279萬美元的球員選項。
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