獨行俠隊今天在NBA盃分組賽以120：101成功踢館金塊隊主場，賽後獨行俠前鋒佛雷格（Cooper Flagg）盛讚球隊面對強敵仍堅持執行賽前計畫，並特別向傷癒歸隊的華盛頓（P.J. Washington）致敬；反觀主場吞敗的金塊氣氛低迷，後衛穆雷（Jamal Murray）直言這是球隊本季表現最糟的一戰。

面對擁有約柯奇（Nikola Jokic）與穆雷坐鎮的金塊，獨行俠第三節一度遭遇對手猛烈反撲，但第四節隨即穩住陣腳澆熄反攻氣焰。佛雷格賽後表示，金塊擁有世界上最頂尖的兩名球員，能讓身邊隊友變得更好，打出高潮在所難免，但獨行俠從開賽到終場都堅持執行比賽計畫，最終也打出屬於自己的攻勢。

談到金塊採取重兵協防限制自己與厄文（Kyrie Irving）的突破空間，佛雷格指出，關鍵在於把進攻梳理順暢，讓隊友落位到正確的位置，「一旦大家開始把球投進，對手就很難限制我和厄文的空間，又同時防住外線射手。」此外，他也特別點名缺陣兩場後復出、繳出全隊最高正負值「＋32」的華盛頓，直言能在傷癒歸隊首戰就以如此高水準影響比賽非常特別，絕對值得肯定。

另一方面，金塊全場發生過多活球失誤，讓獨行俠在快攻轉換得分上以35：7大幅領先，主場戰績滑落至4勝4敗。約柯奇坦言，球隊賽前並非沒有做好準備，但全場投籃手感與籃下終結表現都不理想，加上獨行俠積極封堵傳球路線，金塊在傳球選擇不當的情況下頻頻被對手打反擊，一旦被拉開便難以遏止。

穆雷則對球隊表現毫不留情，直言全隊從上到下都打得既毛躁又鬆懈，「我們連球都接不穩、傳球隨便，看起來他們比我們更投入，這大概是我們本季打得最爛的一場比賽。」