湖人隊今天宣布，與預測市場平台Kalshi建立合作夥伴關係。76人隊與NBA官方已在上個月宣布與Kalshi達成類似合作協議。

Kalshi體育合作部門主管巴里克（Adam Barrick）發聲明，「能與湖人這樣具有傳奇地位的球隊合作，進一步擴大我們在NBA的版圖，對Kalshi而言是令人難以置信的里程碑。湖人代表全球頂尖的標準，有一群忠誠且投入的球迷，我們非常高興能攜手合作，為湖人球迷帶來與球隊互動的新方式。」

湖人未公布具體合作內容，與部分NBA球隊做法不同，湖人主場尚未在場館內設立實體運彩據點，原因是加州運動賭博尚未合法化。

目前已有多名NBA球員透過投資或代言與Kalshi建立關係，包含熱火隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、雷霆隊米契爾（Ajay Mitchell），以及公鹿隊哈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）與庫茲馬（Kyle Kuzma）。

NBA也與另一家預測市場平台Polymarket建立合作關係，76人隊詹姆斯（LeBron James）是該平台的代言人之一。由於預測市場平台與運動賭盤的概念類似，因此詹姆斯在宣布代言時被外界罵爆，如今湖人宣布與Kalshi合作，外界也出現許多質疑聲浪，「賭博真的很噁心」、「賭博正常化很奇怪」、「賭博正在毀掉我心愛的運動」。