湖人本季開局以15勝3敗戰績並列西區龍頭，唐西奇（Luka Doncic）更一度以場均38.1分，有望超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），成為1976年NBA與ABA合併以來最高單季場均得分。然而曾在1999年隨馬刺奪冠的前球星艾略特（Sean Elliott），卻在馬刺擊敗國王後的轉播中，毫不客氣地唱衰湖人，直言湖人不會拿總冠軍。

事實上，艾略特並沒有否定湖人的實力，他認為湖人打球很好看，也有不少好球員，還特別點名自己很喜歡唐西奇的新隊友瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）穿上湖人球衣的樣子，更稱讚唐西奇本季有「超乎常人」的表現。

然而，艾略特認為唐西奇的使用率太高，讓湖人很難成為冠軍隊。此外，艾略特認為球隊的頭號球星必須是防守核心，而唐西奇在防守端並沒有太大進步。

事實上，數據也站在艾略特這邊。根據《ESPN》統計，唐西奇目前使用率高達39%，甚至一度高達40.4%，是有紀錄以來第3高，僅次於威少2016-17賽季的41.7%，以及哈登2018-19賽季的40.5%。然而史上有41名球員單季使用率超過35%，卻沒有一人在當季奪冠，其中包括已故湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）、76人傳奇後衛艾佛森（Allen Iverson）、「大鬍子」哈登（James Harden）、「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與安比德（Joel Embiid）等名將。

其中，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）2025年帶領雷霆奪冠時，使用率34.8%已是冠軍球隊頭號球星的最高紀錄；布萊恩2009、2010年連霸時，使用率也只有32.2%與32.3%。

至於誰能奪冠，艾略特點名馬刺、雷霆、尼克與76人都有機會，甚至認為傷兵滿營的雷霆奪冠機會都比湖人高。值得一提的是，湖人與馬刺目前同樣是15勝3敗，兩隊將在本周六正面交鋒。